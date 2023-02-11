القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلى اليوم السبت 11/ 2 / 2023

أون تايم سبورت الأرضية تنقل مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلى

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلى وفلامنجو البرازيلى من خلال قناة أون تايم سبورت الأرضية التى أعلنت حصولها على حقوق بث مباريات الأهلى فى كأس العالم للأندية، يجب عليك اتباع الخطوات التالية من أجل مشاهدة مباراة الأهلى أمام فلامنجو :

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضى من التردد الأرضى UHF 32.

- قم بتثبيت سلك الاستقبال لقنوات التليفزيون الأرضي.

- قم بفصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

- حال إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك

- ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

- قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.