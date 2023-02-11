شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات كأس مصر للباراكانوي فى الإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المجرى المائي بنادي المعدية الرياضي على بحيرة إدكو منافسات بطولة كأس مصر للكانوي والكياك والباراكانوي، وتنطلق منافسات بطولة كأس مصر للباراكانوي اليوم، السبت، حيث يقام سباقان أحدهما للرجال والآخر للسيدات.

ويشارك فى كأس مصر للباراكانوي بالإسكندرية 8 لاعبين، بواقع 4 لاعبين و4 لاعبات يمثلون 5 أندية.

يذكر أنه قبل تطبيق مشروع التطوير والتنمية للاتحاد الدولي للكانوي والكياك بمصر كان عدد لاعبي الباراكانوي ثلاثة لاعبين فقط وبعد تطبيق المشروع زاد عدد اللاعبين وكذا عدد الأندية .

ويعد أحد أهم أبطال الباراكانوي في مصر هو بطل القوات المسلحة السابق أحمد نجيب الذي حصد المركز الثامن ببطولة العالم العام الماضي.