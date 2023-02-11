شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام فلامنجو البرازيلى فى مونديال الأندية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة فلامنجو البرازيلي اليوم، السبت، على ملعب "مولاي عبد الله"، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في المغرب.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام فلامنجو البرازيلى مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، علي معلول.



خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أليو ديانج.



خط الهجوم: حسين الشحات، أحمد عبد القادر ومحمد شريف

الأهلي يخوض مباراة المركز الثالث فى مونديال الأندية بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ، ويسعى الأهلي إلى حصد الميدالية البرونزية الثالثة له على التوالي والرابعة في تاريخة، بعدما شارك في آخر نسختين من مونديال الأهلي، وحقق المركز الثالث فيهما.

أما فلامنجو، فقد خسر أمام الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، بنتيجة 3-2 في نصف النهائي الآخر.

وفي المواجهة الافتتاحية للبطولة، استطاع الأهلي الفوز على أوكلاند سيتي ليخرج الأخير من البطولة، واستطاع الفوز على سياتل في الدقائق الأخيرة بالجولة الثانية ليصعد إلى نصف النهائي، قبل الخسارة أمام ريال مدريد.