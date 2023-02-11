شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 11 / 2 / 2023 فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، السبت، منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز بمواجهتين بين فاركو والبنك الأهلى فى الخامسة مساء، وطلائع الجيش مع الداخلية فى السابعة مساء.

موعد مباراة فاركو والبنك الأهلى

يستضيف فريق فاركو فى الخامسة مساء اليوم السبت، فريق البنك الأهلى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق فاركو فوزا كبيرا على الزمالك بثلاثية نظيفة فى الجولة الماضية، فيما سقط البنك الأهلى أمام فيوتشر بثلاثية نظيفة فى نفس الجولة.

ويحتل فريق فاركو المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 19 نقطة حصدها من 17 مباراة، حقق الفوز فى 4 لقاءات، وتعادل فى 7 مواجهات، وخسر 6 مباريات، سجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

وفى المقابل، يحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 مباريات، سجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا.

موعد مباراة طلائع الجيش والداخلية

ويلتقى طلائع الجيش، فى السابعة مساء اليوم السبت، مع فريق الداخلية باستاد جهاز الرياضة، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث خسر طلائع الجيش من بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما سقط فريق الداخلية أمام أسوان بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدورى برصيد 16 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز فى ثلاثة لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفا.

وفى المقابل، يحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة حيث حقق الفوز فى مباراتين والهزيمة فى 7 مباريات والتعادل فى مثلها.