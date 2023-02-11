شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وفلامنجو اليوم السبت 11 / 2 / 2023 فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى لخوض مباراة جديدة بكأس العالم للأندية الليلة حينما يواج فلامنجو البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ونجح النادي الأهلي فى تحقيق الفوز على أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية بثلاثة أهداف نظيفة، ثم الفوز على سياتل الأمريكي بهدف دون رد، قبل الخسارة من ريال مدريد بأربعة اهداف مقابل هدف.

موعد مباراة الاهلى وفلامنجو البرازيلى

ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف مساء اليوم السبت (بتوقيت القاهرة).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي

تذاع مباريات الأهلي في بطولة أس العالم للأندية عبر قنوات "أون تايم سبورت الأرضي" والرياضية السعودية "ssc".

نتائج الأهلى في كأس العالم للأندية

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.