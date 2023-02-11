شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة سيراميكا، في المباراة التى تجمع الفريقين مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها ستاد برج العرب بالأسكندرية.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت المصري وسيراميكا في الدور الأول من عمر المسابقة المحلية، قد انتهت بفوز سيراميكا بثلاثية نظيفة.

وكان النادي المصري قد فاز بهدفين نظيفيين على نظيره فريق أورانج - أحد أندية القسم الثالث بالقاهرة في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الاربعاء الماضي، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة وذلك ضمن استعدادات المصري لمواجهة سيراميكا.

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، مد معسكر الفريق بالفريق، وذلك عقب التعادل مع سموحة في الجولة 17 بالدوري بهدف لكل فريق.

ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة بعدما خاض 17 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفا واستقبلت شباكهم 18.

من ناحية أخرى، وافق الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة التوأم حسن على سفر لاعب الفريق عبد الرحيم دغموم للجزائر، وذلك للاطمئنان على والدته التي تخضع لعملية جراحية دقيقة.

وكلف مجلس إدارة المصري، الجهاز الإداري للفريق بتيسير سفر اللاعب للجزائر ومتابعة تطورات حالة والدته الصحية أولا بأول وبحث سبل تقديم كافة أوجه الدعم للاعب.