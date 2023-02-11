شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي موهوبي مشروع ستارز أوف إيجبيت قبيل السفر لإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، موهوبي مشروع ستارز أوف إيجبيت لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى كرة القدم ضمن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى؛ وذلك قبيل السفر لإسبانيا، بحضور عمرو مهنا الرئيس التنفيذى للمشروع.

ومن المقرر سفر العناصر التي اختيارها للسفر لإسبانيا؛ لخوض اختبارات التجارب كأفضل موهوبين تم انتقائهم واختيارهم من قبل المختصين بالبرنامج.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي بخالص الأمنيات للعناصر الموهوبة التي تم اختيارها بعناية من قبل المختصين، ودوام التوفيق خلال رحلتهم إلي المملكة الإسبانية.

لفت الدكتور أشرف صبحى إلى برامج الدعم والرعاية التى تنفذها الوزارة لاكتشاف ورعاية اللاعبين الموهوبين وضمهم فى حضانات تدريبية للتأهيل وصقل المهارات، وتقديمهم للأندية الرياضية كلاعبين واعدين يمثلون نواه للمنتخبات الوطنية فى مختلف الألعاب.



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