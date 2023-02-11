شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة سيراميكا و المصرى وعثمان للطلائع و الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات ثلاثة لقاءات ضمن الأسبوع الـ18 للدوري، وهي: فاركو والبنك الأهلي، وطلائع الجيش والداخلية، وسيراميكا والمصري، وجاءت كالتالي:

يبذل الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة الدكتور محمد عنان جهودا مكثفة، وذلك من أجل لحاق الثنائي مروان حمدي وإسلام عطية بمباراة الفريق المقبلة أمام سيراميكا والمقرر اقامتها في السادسة مساء بعد غد الأحد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة.

ويخضع اللاعب مروان حمدي حاليا لبرنامج تأهيلي واستشفائي مكثف وذلك بعد اصابة اللاعب بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام سموحة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فيما يخضع اللاعب إسلام عطية لبرنامج تأهيلي أيضا وذلك بعد إصابة اللاعب بشد في العضلة الضامة خلال المباراة ذاتها، وهو الأمر الذي تسبب في استبدال اللاعب مطلع الشوط الثاني.

وتأكد غياب رباعي المصري إسلام أبو سليمة وزياد فرج وأسامة الجزار والوافد الجديد حسام جريشة عن قائمة الفريق لمباراته أمام سيراميكا والمقرر إقامتها في السادسة مساء بعد غد الأحد على ستاد برج العرب.