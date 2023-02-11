شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10 /2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10 / 2 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها: خسارة الزمالك أمام بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يخسر من شباب بلوزداد 1 / 0 فى الجولة الأولى من مجموعات دورى الأبطال

خسر فريق الزمالك من شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة 1 / 0 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

كولر يوزع "شيكولاتة" على لاعبى الأهلى بعد صلاة الجمعة.. فيديو

وزع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، "شيكولاتة" على لاعبى الفريق عقب إداء صلاة الجمعة، وذلك قبل مواجهة فلامنجو البرازيلي غدا، وذلك خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية للأهلى على تويتر.

"جبنة" لاعب المقاولون يسجل رابع أسرع هدف فى الدوري المصري

سجل عبد الرحمن جبنة، لاعب المقاولون العرب، هدفاً فى الثانية 17 فى مرمى غزل المحلة فى المباراة المقامة حاليا مواجهات الجولة الـ18 للدوري للموسم الجاري 2022 – 2023 ، ليكون هدف جبنة رابع أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري.

زد يواصل صدارة مجموعة القاهرة بثلاثية فى الإعلاميين.. والسكة يسقط أمام العبور

حقق فريق زد فوزا مهما على فريق الإعلاميين بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما فى إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى.

منتخب الشباب يهزم جنوب السودان بهدف نظيف ودياً استعداداً لأمم أفريقيا

فاز منتخب الشباب، بقيادة محمود جابر، على جنوب السودان بهدف نظيف ودياً فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد الكلية الحربية، وجاء الهدف من ركلة جزاء نفذها عبد الرحمن رشدان.

فيتوريا وميكالي يحضران ودية منتخب الشباب وجنوب السودان

حضر روي فيتوريا وروجيريو ميكالي المديران الفنيان للمنتخبين الأول والأولمبي مباراة منتخب الشباب وجنوب السودان المقامة حاليا باستاد الكلية الحربية.

ماذا يفعل الأهلي في مواجهات الثالث والرابع بمونديال الأندية قبل لقاء فلامنجو؟

ينتظر فريق الكرة بالنادى الأهلى في الخامسة والنصف مساء السبت، لقاء قوى مع فريق فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية على ملعب طنجة بالمغرب.

إمام عاشور ينشر صورا بصحبة خطيبته فى الأهرامات قبل الانضمام لميتلاند

نشر إمام عاشور، لاعب نادى الزمالك المنضم مؤخراً إلى صفوف ميتلاند الدنماركي، صورة بصحبة خطيبته من أمام الأهرامات، وذلك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

حسين الشحات: نواجه فلامنجو في مونديال الأندية بطموحات كبيرة رغم الصعوبات

أكد حسين الشحات، لاعب الأهلي، على جاهزية اللاعبين لخوض مباراة فلامنجو البرازيلي غدا السبت في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

الشناوي: نسعى لتقديم مباراة جيدة أمام فلامنجو والعودة بالميدالية البرونزية

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيخوض غدًا لقاءً مهمًا أمام فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالمغرب.

كولر يتحدث عن مهارات البرازيليين قبل مواجهة فلامنجو بمونديال الأندية

قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إن مباراة فلامنجو البرازيلي غدًا السبت في كأس العالم للأندية صعبة، وتأتي أمام منافس مميز للغاية من أجل حصد ميدالية المركز الثالث في البطولة.

المقاولون يقسو على المحلة بثلاثية ويقتحم المربع الذهبى للدورى.. فيديو

حقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على غزل المحلة بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين منذ قليل باستاد المحلة، ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

موقع "فيفا" يُبرز تبادل الدروع والهدايا بين الأهلي وريال مدريد.. صور

نشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صوراً أبرز خلالها حفاوة المقابلة التى تمت بين مسئولى النادي الأهلي ونظرائهم فى ريال مدريد الإسباني، على هامش المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالمغرب والتى فاز فيها بطل أسبانيا.

أبو جبل يغيب عن البنك الأهلي لمدة عشرة أيام بسبب الإصابة

تأكد غياب محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلي، لمدة عشرة أيام عن الفريق، بسبب إصابته في العضلة الخلفية مؤخرا، وذلك بعد إجراء أشعة على الحارس لمعرفة فترة غيابه.

مدرب شباب بلوزداد: لم نقدم مباراة مثالية أمام الزمالك ولكن حققنا المطلوب

عبر نبيل الكوكى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى شباب بلوزداد الجزائرى، عن سعادته بالفوز على الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.