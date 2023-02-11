تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وفلامنجو فى كأس العالم للأندية

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادى الاهلى لخوض مباراة مهمة حينما يواجه فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) مساء اليوم، السبت، على ملعب طنجة بالمغرب.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الحكم الجزائري مصطفى غربال سيدير مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي ويساعد غربال فى المباراة مواطنه مقران جوراري، والتونسي خليل حساني، على أن يتولى مهمة الحكم الرابع الأوروجوايائي أندريس ماتياس ماتونتي.

ومن المقرر أن يتولى الفنزويلي خوان سوتو مهمة الإشراف على تقنية الفيديو "فار"، بمساعدة الكولومبي نيكولاس جالو.

وأعلنت قناة Aea العراقية نقل مباراة الاهلى وفلامنجو البرازيلى الليلة فى كأس العالم للأندية، ونجحت القناة فى نقل مباراة الأهلى مع أوكلاند سيتى الأربعاء قبل الماضى وانتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة ونقل مباراة الأهلى وسياتل الأمريكى السبت الماضى التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد، ونقل مباراة الاهلى وريال مدريد الاربعاء الماضى والتى خسرها الفريق برباعية مقابل هدف.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وفلامنجو البرازيلى

تردد قناة aea

11636 أو 116367

الاستقطاب: افقى

القمر الصناعى : نايل سات

كما أعلنت قناة NRT العراقية نقل مباراة الاهلى وفلامنجو البرازيلى الليلة

تردد قناة NRT

11636 أو 116367

الاستقطاب: افقى

القمر الصناعى : نايل سات

أون تايم سبورت الأرضية تنقل مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلى أون تايم سبورت الأرضية تنقل مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلى ويمكن مشاهدة مباراة الأهلى وفلامنجو البرازيلى من خلال قناة أون تايم سبورت الأرضية التي أعلنت حصولها على حقوق بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية. يجب عليك اتباع الخطوات التالية من أجل مشاهدة مباراة الأهلي أمام فلامنجو : تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32. - قم بتثبيت سلك الاستقبال لقنوات التليفزيون الأرضي. - قم بفصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي. - في حال إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك - ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات. - قم بعمل توليف إعداد القناة. اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.