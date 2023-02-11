شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 10 /2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10 / 2 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها: خسارة الزمالك أمام بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

موقع "فيفا" يُبرز تبادل الدروع والهدايا بين الأهلي وريال مدريد.. صور

نشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صوراً أبرز خلالها حفاوة المقابلة التى تمت بين مسئولى النادي الأهلي ونظرائهم فى ريال مدريد الإسباني، على هامش المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالمغرب والتى فاز فيها بطل أسبانيا.

الزمالك يخسر من شباب بلوزداد 1 / 0 فى الجولة الأولى من مجموعات دورى الأبطال

خسر فريق الزمالك من شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة 1 / 0 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

المقاولون يقسو على المحلة بثلاثية ويقتحم المربع الذهبى للدورى.. فيديو

حقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على غزل المحلة بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين منذ قليل باستاد المحلة، ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الشناوي: نسعى لتقديم مباراة جيدة أمام فلامنجو والعودة بالميدالية البرونزية

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيخوض غدًا لقاءً مهمًا أمام فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالمغرب.

زد يواصل صدارة مجموعة القاهرة بثلاثية فى الإعلاميين.. والسكة يسقط أمام العبور

حقق فريق زد فوزا مهما على فريق الإعلاميين بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما فى إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى.

منتخب الشباب يهزم جنوب السودان بهدف نظيف ودياً استعداداً لأمم أفريقيا

فاز منتخب الشباب، بقيادة محمود جابر، على جنوب السودان بهدف نظيف ودياً فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد الكلية الحربية، وجاء الهدف من ركلة جزاء نفذها عبد الرحمن رشدان.

حسين الشحات: نواجه فلامنجو في مونديال الأندية بطموحات كبيرة رغم الصعوبات

أكد حسين الشحات، لاعب الأهلي، على جاهزية اللاعبين لخوض مباراة فلامنجو البرازيلي غدا السبت في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.