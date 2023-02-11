شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلوزداد الجزائرى: الفوز على الزمالك خطوة مهمة.. وقندوسى إضافة مميزة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مهدي رابحي، رئيس نادي شباب بلوزداد الجزائري، أن فريقه خاض مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، بهدف الفوز، مشيرا إلى أن الزمالك من أكبر الفرق في أفريقيا والفوز عليه خطوة مهمة.

ونجح فريق شباب بلوزداد في تحقيق فوز ثمين على الزمالك في استاد القاهرة الدولى بهدف نظيف، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وقال مهدي رابحي، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "نلعب مبارياتنا دائما بإرادة الفوز، في الجزائر نعتبر الزمالك والأهلي هما الأكبر في أفريقيا لما يمتلكاه من تجربة كبيرة في القارة".

وأضاف: "هذا الأمر أعطانا رغبة كبير واللاعبون عبروا عن شخصيتهم داخل الملعب طوال المباراة، هي مجرد بداية، هذه البطولات نسير فيها مباراة بمباراة ولا يجب أن يصيبنا الغرور، لكن لدينا الطموح في التتويج باللقب".

وتابع: "الزمالك يمتلك خبرات وإمكانات ولاعبين كبار ولا يمكن الاستهانة بهم، نراه فريقا كبيرا وقادرا على العودة للمنافسة".

وعن النجم الجزائري أحمد قندوسي المنضم حديثا لصفوف الأهلي، علق رابحي قائلا: "قندوسي لاعب مميز كنا نفاوضه وكذلك مولودية الجزائر، لكنه اختار الانتقال إلى مصر وهو لاعب جيد وسيظهر بشكل إيجابي".