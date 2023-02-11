شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستقر على تجديد عقد زوران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى على بقاء الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيد البلد، على رأس قيادة الفريق، بعد النتائج المميزة التي يقدمها، وقادت زعيم الثغر إلى اقتحام المربع الذهبي للدورى المصري الممتاز، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين المميزين.

واستقر مسئولو زعيم الثغر على تفعيل البند الخاص بتجديد عقد زوران مانولوفيتش تلقائياً لموسم إضافى بعد اقتراب انتهائه نهاية الموسم الجاري، وذلك في خطوة منهم لفرض مزيد من الاستقرار على الفريق، واستمرار تقديم المستوى والأداء الجيد، الذى يعيشه سيد البلد في الفترة الحالية.

فى سياق متصل نجح فريق الاتحاد السكندري، في الفوز علي نظيره أسوان بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار افتتاح منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، ليصعد للمركز الرابع فى جدول الترتيب.

تقدم لفريق الاتحاد السكندري إبراهيم حسن في الدقيقة 51، وعزز تقدم فريق زعيم الثغر كريستيفاو مابولولو في الدقيقة 63.

وشهدت المباراة حالتين طرد، حيث تم طرد اسلام جمال مدافع أسوان في الشوط الأول، فيما حصل هشام صلاح علي الكارت الأحمر قبل نهاية المباراة .

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة من 18 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.

ويحتل فريق أسوان المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة جمعها من 18 مباراة، حيث حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 8 مباريات، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفا.