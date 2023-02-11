شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى هانى تواجه جيانا كيندى فى نصف نهائي بطولة ديترويت لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض البطلة المصرية سلمى هاني، فجر اليوم السبت، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة ديترويت لسيدات الاسكواش، والتى يستضيفها نادي ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 7 إلى 12 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 82 ألف دولار.

وشاركت فى البطولة 9 لاعبات مصريات هن: يثرب عادل، ندى عباس، سنا إبراهيم، مريم متولي، هنا رمضان، نادين شاهين، روان العربي، سلمى هاني، فريدة محمد.

ومن المقرر أن تلتقي سلمى هاني مع الإنجليزية جيانا كيندي فى نصف نهائي البطولة.

وكانت سلمى هاني قد فازت على البلجيكية نيلي جليس، في الدور ربع النهائي، بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-7, 11-4.

فيما جاء تأهل الانجليزية جيانا كيندي بعد الفوز على المصرية روان العربي في ربع النهائي، بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 14-12, 11-7.