بابافاسيليو يختار 20 لاعبا لقائمة البنك الأهلى استعدادا لمواجهة فاركو

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القاهرة - سامية سيد - اختار بابافاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول، بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم، استعدادا لمواجهة فاركو غدا السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي _ أحمد صبحي

خط الدفاع.. أحمد ياسين _ محمود الجزار _ أحمد العش _ عاصم صلاح _ إسحاق يعقوبو _ أسامة إبراهيم

خط الوسط.. محمود سيد _ حمدي علاء_سعيدو سيمبوري _ محمد هلال _ محمد بسيوني _ إسلام جابر _ فراس عايفية _ أحمد ياسر _محمود قاعود

خط الهجوم.. كريم بامبو _ باسم مرسى _ أسامة فيصل

وتشهد القائمة غياب محمد أبو جبل ومحمد فتحي ورزاق سيسيه واحمد سعيد للإصابة وشهدت أيضا القائمة عودة حمدي علاء عقب الانتهاء من مرحلة التأهيل ما بعد الإصابة.