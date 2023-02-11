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بابافاسيليو يختار 20 لاعبا لقائمة البنك الأهلى استعدادا لمواجهة فاركو

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القاهرة - سامية سيد - اختار بابافاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول، بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم، استعدادا لمواجهة فاركو غدا السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الممتاز. 

 

وجاءت القائمة على النحو التالي: 

 

حراسة المرمى: محمود الزنفلي _ أحمد صبحي 

 

خط الدفاع.. أحمد ياسين _ محمود الجزار  _ أحمد العش  _ عاصم صلاح _ إسحاق يعقوبو _ أسامة إبراهيم 

 

خط الوسط.. محمود سيد _ حمدي علاء_سعيدو سيمبوري _ محمد هلال _ محمد بسيوني _ إسلام جابر _ فراس عايفية _ أحمد ياسر _محمود قاعود 

 

خط الهجوم.. كريم بامبو _ باسم مرسى _ أسامة فيصل

 

وتشهد القائمة غياب محمد أبو جبل ومحمد فتحي ورزاق سيسيه واحمد سعيد للإصابة وشهدت أيضا القائمة عودة حمدي علاء عقب الانتهاء من مرحلة التأهيل ما بعد الإصابة. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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