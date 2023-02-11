شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة كولر للخط الهجومى فى الأهلى قبل مواجهة فلامنجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بضرورة استغلال الفرص التي تُتاح لهم أمام مرمى فريق فلامنجو البرازيلي المقرر لها 5:30 مساء اليوم السبت، بمونديال الأندية، موضحا لهم أن الفريق أُتيحت له العديد من الفرص في المباريات الماضية، آخرها مباراة ريال مدريد الإسباني بنصف نهائي مونديال الأندية التى خسرها الأحمر 1/4 لكنهم لم يستغلوها.

وشدد كولر للاعبي الأهلي على ضرورة استغلال أنصاف الفرص؛ لأن الفريق عانى من هذه الأزمة، ولم ينجح في التسجيل أمام ريال مدريد سوى هدف وحيد من ركلة جزاء، بينما أهدر فرصا كثيرة عن طريق أفشة ومحمد شريف.

وخصص المدرب السويسري فقرة خاصة في مران الفريق أمس، الجمعة، للتدريب على ركلات الجزاء، وذلك قبل مواجهة فلامنجو البرازيلي، اليوم السبت، في كأس العالم للأندية بالمغرب.

على صعيد متصل، قال محمد الشناوي، كابتن الأهلي، إن الفريق سيخوض لقاء مهما أمام فلامنجو، وأضاف الشناوي أن الأهلي جاهز لخوض لقاء فلامنجو وتقديم مباراة جيدة، مشددًا على أن جميع اللاعبين سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الفوز والعودة للقاهرة بميدالية المركز الثالث.

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.