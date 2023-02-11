شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب بلوزداد: لم نقدم مباراة مثالية أمام الزمالك ولكن حققنا المطلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر نبيل الكوكى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى شباب بلوزداد الجزائرى، عن سعادته بالفوز على الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

قال الكوكى، خلال تصريحات تليفزيونية، إن فريقه لم يقدم مباراة مثالية أمام الزمالك، ولكنه حقق المطلوب وحصد الثلاث نقاط أمام الفريق الأبيض، لافتا إلى أنه كان يضع نتائج فارس ميت عقبة خلال الفترة الماضية في حسبانه.

وأضاف المدير الفني لفريق شباب بلوزداد، إن كان يعلم خطورة الزمالك وسعيه للفوز ومصالحة جماهيره مشيراً إلى أنه حاول مجاراة الأمور في أول ربع ساعة، وفريقه كان الأفضل والأخطر في الشوط الثانى من اللقاء.

تابع الكوكى: "لم نقدم الأداء الهجومي القوي، وأجرينا تعديلات في الشوط الثاني، وكنا نسعى لزيادة الأهداف؛ لأن مباريات دوري أبطال أفريقيا لا بد أن تسجل فيها من نصف فرصة".

واختتم حديثه قائلا: "فريقي يلعب دائما لتحقيق الفوز سواء داخل ملعبه أو خارجه".

وخسر فريق الزمالك من شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة 1 / 0 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.