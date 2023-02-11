شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الحضرى خلال مشاركته فى لقاء أساطير فيفا والمغرب بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر سابقا ومدرب حراس المنتخب السوري، صورًا له خلال مشاركته في مباراة لأساطير كرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا بدولة المغرب.

تقام بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب والتي يشارك فيها النادي الاهلي المصري.

وفى سياق مختلف أكد عصام الحضرى، انتقاله لتدريب حراس مرمى المنتخب السورى، بصحبة الأرجنتينى هيكتور كوبر ومحمود فايز.

ونشر عصام الحضرى، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" بيانا رسميا قال فيه إنه يشكر اتحاد الكرة والبرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبى على الفترة الماضية، مؤكدا أنه استأذن الخواجة البرازيلي ومحمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب من أجل انتقاله لتدريب المنتخب السورى.

وأضاف: "بعد فترة قضيتها مع منتخب مصر الأولمبي أعلن حاليا الرحيل عن منصبي كمدرب لحراس المرمى، متجها لخوض تجربة تدريبية جديدة مع منتخب سوريا الشقيق رفقة المخضرم هيكتور كوبر بعد استئذان كابتن محمد بركات و مستر ميكالي.. سنوات عديدة عملت فيها بإخلاص واجتهاد تحت شعار منتخب مصر خلال فترتي لاعبا أو مدربا."

وتابع: أتوجه بالشكر لكل من ساعدني منذ اعتزالي وساهم في تواجدي كمدرب لمنتخب مصر الأول ثم منتخب مصر الأولمبي، وأتوجه بالشكر أيضا لـ ميكالي على الفترة التي قضيتها معه وأتمنى له التوفيق مع منتخب بلادي والوصول إلى أولمبياد باريس تحت قيادة مجلس الإدارة الحالى، وأرجو من الله أن يكون التوفيق حليفي في خطوتي المقبلة".



عصام الحضري



عصام الحضري



عصام الحضري



عصام الحضري



عصام الحضري



عصام الحضري



عصام الحضري