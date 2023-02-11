شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر دفاع الأهلى من هذا اللاعب قبل مواجهة فلامنجو البرازيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، تحذيرا شديد اللهجة لمدافعى فريقه من خطورة جابرييل باربوسا، مهاجم فريق فلامنجو البرازيلى، قبل مباراة الفريقين، المقرر لها غداً السبت بكأس العالم للأندية ، وطالب كولر مدافعى الاهلى بمراقبة تحركات المهاجم البرازيلى للحد من خطورته ومنعه من الوصول لشباك محمد الشناوى.

ويعد المهاجم البرازيلي جابرييل باربوسا الشهير بـ “جابيجول” هو أبرز نجوم فريق فلامنجووهداف الدوري البرازيلي برصيد 25 هدفًا ونجح في ترك بصمة هائلة حيث لعب معه 57 مباراة سجل خلالها 43 هدفا وهو معارا من نادي إنتر ميلان الإيطالي.

أنهى فريق الأهلي مرانه ظهر اليوم، الجمعة، على الملعب الفرعي باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب استعداداته لمباراة فلامنجو البرازيلي فى مونديال الأندية، وحرص اللاعبون والجهاز الفني والإداري على بدء المران بقراءة الفاتحة فى أرض الملعب قبل انطلاق فقرات المران الجماعى.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني باللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مواجهة فلامنجو البرازيلي غدًا، والتأكيد على التركيز والعمل بجدية من أجل الفوز على بطل البرازيل غداً والفوز بالميدالية البرونزية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.