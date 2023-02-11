شكرا لقرائتكم خبر عن هشام صلاح يغيب عن الاتحاد السكندرى أمام الداخلية وزوران يجهز البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، بديل هشام صلاح، ظهير أيمن الفريق، تمهيدا للاستعانة به في مباراة الداخلية المقبلة المقرر لها 20 فبراير الجارى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويغيب هشام صلاح عن صفوف الاتحاد السكندرى أمام أسوان؛ بسبب الطرد الذى تعرض له في مباراة أسوان الماضية وانتهت بفوز سيد البلد بثنائية نظيفة.

ونجح فريق الاتحاد السكندري، في الفوز علي نظيره أسوان بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار افتتاح منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، ليصعد للمركز الرابع فى جدول الترتيب.

تقدم لفريق الاتحاد السكندري إبراهيم حسن في الدقيقة 51، وعزز تقدم فريق زعيم الثغر كريستيفاو مابولولو في الدقيقة 63.

وشهدت المباراة حالتي طرد، حيث تم طرد إسلام جمال، مدافع أسوان، في الشوط الأول، فيما حصل هشام صلاح على الكارت الأحمر قبل نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة من 18 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.

ويحتل فريق أسوان المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة، جمعها من 18 مباراة، حيث حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 8 مباريات، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفا.