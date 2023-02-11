شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى ثانى جولات المرحلة الثانية بدورى المحترفين لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الجمعة مباريات قوية فى ثاني جولات المرحلة الثانية بدورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022/2023.

وشهدت هذه الجولة فوز كلا من: الأهلي على طلائع الجيش 30/24 والبنك الأهلى على سموحة 26/21 والزمالك على سبورتنج 35/26.

فيما حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12 فبراير الجارى موعدا لمؤجلتين الزمالك مع الزهور والأهلى مع الجزيرة فى دور الـ16 بكأس مصر للموسم الحالى بعد التأجيل لإراحة اللاعبين الدوليين عقب العودة من المشاركة مع المنتخب فى بطولة العالم التى أقيمت ببولندا والسويد

مؤخرا.

حدد الاتحاد المصري لكرة اليد، مواعيد مباريات دورنصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 والتى تقرر لها يوم 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائي و 14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية والذى سيوافق أواخر أيام شهر رمضان المقبل.

بينما يقام دور ربع نهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 يوم 19 فبراير الجارى بعد خوض الأهلى والزمالك مؤجلات دور الـ16.