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3 مباريات مصرية فى ربع نهائي بطولة بطرسبرج لرجال الاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة بطرسبرج لرجال الاسكواش، المقرر إقامتها فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 12 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

 

ونجح 5 لاعبين مصريين فى حجز مقاعدهم بالدور ربع النهائي، وهم علي فرج، مروان الشوربجي، مازن هشام، محمد أبو الغار، ويوسف سليمان.

 

وشارك فى البطولة 9 لاعبين من مصر كل من: علي فرج ، مروان الشوربجي ، طارق مؤمن ، مازن هشام ، يوسف سليمان ، يوسف إبراهيم ، محمد أبو الغار ، عمر مسعد ، كريم الحمامي.

 

وجاءت مباريات المصريين في ربع النهائي كالتالي: 

ـ مروان الشوربجي ومازن هشام

ـ محمد أبو الغار والويلزي جويل مكين

 

وعاد علي فرج للمشاركة في البطولات لأول مرة منذ 3 أشهر بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة حرمته من المشاركة في المباريات خلال البطولات الأخيرة ليتراجع إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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