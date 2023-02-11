شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز .. أحمد الشيخ "ينفرد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد الشيخ، لاعب فريق غزل المحلة، جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الجمعة 10 / 2 / 2023 مباراة واحدة بالجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف غزل المحلة فريق المقاولون العرب .

المقاولون يقسو على المحلة بثلاثية ويقتحم المربع الذهبى للدورى.. فيديو

حقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على غزل المحلة بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين منذ قليل باستاد المحلة، ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.





جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز