شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ فى المحلة بعد الخسارة من المقاولون.. واستقالة عضو مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة، عقد اجتماع طارئ، في الثانية من ظهر اليوم، وذلك لمناقشة هزيمة الفريق للمباراة الثانية على التوالي بعد هزيمة الفريق أمام المقاولون العرب بثلاثية نظيفة.

وتقدم محمد حسني عضو مجلس إدارة نادي غزل المحلة باستقالة رسمية من منصبه، وذلك بعد أربع شهور من تعيينه في مجلس إدارة النادي.

ومن المقرر أن يشهد اجتماع مجلس إدارة غزل المحلة مناقشة استقالة محمد حسني وبحث تعيين عضو مجلس جديد، كما يناقش المجلس مع الجهاز الفني بقيادة عبد الباقي جمال أسباب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

حقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على غزل المحلة بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس الجمعة باستاد المحلة، ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأحرز الأهداف لفريق المقاولون العرب عبد الرحمن "جبنة" فى الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، وعزز جوزيف أوتشايا بالهدف الثانى فى الدقيقة 63، وفى الدقيقة 90 +3 تمكن عمر سافيولا من تسجيل الهدف الثالث.

وبهذه النتيجة يحتل فريق المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 26 محتلا المركز السابع.