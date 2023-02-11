شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الجمعة 10/ 2/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى، اليوم، الجمعة، الموافق، 10/ 2/ 2023 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، الشناوي: نسعى لتقديم مباراة جيدة أمام فلامنجو والعودة بالميدالية البرونزية، وكولر يدرب لاعبي الأهلي على ركلات الترجيح قبل مواجهة فلامنجو بمونديال الأندية.

كولر يتحدث عن مهارات البرازيليين قبل مواجهة فلامنجو بمونديال الأندية

قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إن مباراة فلامنجو البرازيلي غدًا السبت في كأس العالم للأندية صعبة، وتأتي أمام منافس مميز للغاية من أجل حصد ميدالية المركز الثالث في البطولة.

الشناوي: نسعى لتقديم مباراة جيدة أمام فلامنجو والعودة بالميدالية البرونزية

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيخوض غدًا لقاءً مهمًا أمام فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالمغرب. أكد حسين الشحات، لاعب الأهلي، على جاهزية اللاعبين لخوض مباراة فلامنجو البرازيلي غدا السبت في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب. حسين الشحات: نواجه فلامنجو في مونديال الأندية بطموحات كبيرة رغم الصعوبات

المران الأخير للأهلي قبل مواجهة فلامنجو.. قراءة الفاتحة وكولر يطالب لاعبيه بالبرونزية

أنهى فريق الأهلي مرانه ظهر اليوم، الجمعة، على الملعب الفرعي باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب استعداداته لمباراة فلامنجو البرازيلي فى مونديال الأندية، وحرص اللاعبون والجهاز الفني والإداري على بدء المران بقراءة الفاتحة فى أرض الملعب قبل انطلاق فقرات المران الجماعى.

كولر يدرب لاعبي الأهلي على ركلات الترجيح قبل مواجهة فلامنجو بمونديال الأندية

خصص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، فقرة خاصة فى مران الفريق اليوم، الجمعة، للتدريب على ركلات الجزاء قبل مواجهة فلامنجو البرازيلي غداً فى كأس العالم للأندية بالمغرب.

ماذا يفعل الأهلي في مواجهات الثالث والرابع بمونديال الأندية قبل لقاء فلامنجو؟

ينتظر فريق الكرة بالنادى الأهلى في الخامسة والنصف مساء السبت، لقاء قوى مع فريق فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية على ملعب طنجة بالمغرب.

مدرب فلامنجو قبل مواجهة الأهلي: سنلعب بشراسة لحسم برونزية مونديال الأندية

أكد فيتور بيريرا، المدير الفني لفلامنجو البرازيلي، ضرورة التحلي بالشراسة فى مباراة فريقه أمام الأهلي بكأس العالم للأندية، ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة مساء غدٍ السبت.

تفاصيل جلسات كولر النفسية مع نجوم الأهلي قبل مواجهة فلامنجو البرازيلى

يكثف الجهاز الفنى للنادى الاهلى، بقيادة مارسيل كولر، جلساته النفسية مع لاعبى المارد الأحمر قبل مواجهة فلامنجو البرازيلى بهدف تجهيزهم لتخطى عقبة الخسارة من ريال مدريد برباعية مقابل هدف فى المباراة الأخيرة بكأس العالم للأندية، لاسيما بعدما قدم الأهلى مباراة جيدة ولكن افتقد التركيز فى الحظات الأخيرة من عمر اللقاء لتمنى شباكه بهدفين متتالين تسببا فى خروج النتيجة بهذا الشكل.

كولر يوزع "شيكولاتة" على لاعبى الأهلى بعد صلاة الجمعة.. فيديو

وزع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، "شيكولاتة" على لاعبى الفريق عقب إداء صلاة الجمعة، وذلك قبل مواجهة فلامنجو البرازيلي غدا، وذلك خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية للأهلى على تويتر.

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