شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وفلامنجو البرازيلى بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادى الاهلى لخوض مباراته مع فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) مساء السبت على ملعب طنجة بالمغرب.
أون تايم سبورت الأرضية تنقل مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلى
تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضى من التردد الأرضى UHF 32.
- قم بتثبيت سلك الاستقبال لقنوات التليفزيون الأرضي.
- قم بفصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.
- حال إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك
- ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.
- قم بعمل توليف إعداد القناة.
اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.
يمكن مشاهدة مباراة الاهلى وفلامنجو البرازيلى من خلال 9 قنوات فضائية، وفيما يلى نعرض أبرز هذه القنوات وتردداتها كما يلى:
1- قناة SSC السعودية:
تردد القناة: 12419.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
الاستقطاب: V عمودي.
2 – المغربية 2 الأرضية
اسم القناة: 2M TV Maroc.
التردد والاستقطاب: 12015 (V).
الترميز: 27500.
3- قناة المغربية الرياضية TNT 2023:
التردد: 11513
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
معدل الترميز: 27500
استقطاب: عمودي
القمر الصناعي: نايل سات
تردد القناة: 11863
استقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
4- قناة TVP Sport HD تردد 11449 H معدل الترميز27500
5 – قناة Sport 4 تردد 11030 V معدل ترميز 27500
6 – قناة Sport 4 HD تردد 10972 V معدل الترميز 30000
7 – قناة 20 MEdia Set HD تردد 11432 V معدل ترميز29900
8 – قناة Tipik تردد 10892 H معدل ترميز 27500
9- قناة Orf Sport + تردد 11244 H معدل الترميز 22000