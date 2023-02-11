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ختام بطولة نادى الصيد الودية السابعة عشرة لبراعم كرة القدم

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القاهرة - سامية سيد - اختتمت مساء اليوم بطولة نادى الصيد الودية السابعة عشرة لبراعم كرة القدم، والتى أقيمت منافساتها خلال الفترة من 5 – 10 فبراير، وشارك فى البطولة العديد من الأندية لمواليد 2013، 2012، 2011، 2010،2009 أبرزها الزمالك، بيراميدز، المقاولون العرب، وادى دجلة، أسوان، الداخلية ، الترسانة، إنبى، المصري، الجونة، سيراميكا ، فيوتشر، الانتاج الحربي، حدائق الأهرام، جزيرة الورد، القناة، دكرنس،H F C، نجوم المستقبل، المنصورة،الجونة،نادي 6 اكتوبر بجانب فرق الصيد ، بالدقى واكتوبر والقطامية وبورسعيد.

 

حضر حفل ختام البطولة المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادى الصيد و هانى عزت أمين الصندوق وهبة ممدوح عضو المجلس ، و محمد غباشى القائم باعمال المدير التنفيذى.

 

كما حضر المهندس عمرو الصادق نائب المدير التنفيذى للأنشطة والدكتور احمد نبيه و محمد على نائبى مدير النشاط الرياضى ، والدكتور محمد على مدير النشاط الرياضى بفرع أكتوبر والدكتور سامح عبد المطلب مساعد مدير النشاط الرياضى بفرع اكتوبر والدكتور أحمد فرج الله مدير النشاط الرياضى بفرع القطامية .

 

جاءت نتائج البطولة كالتالى :

 

أولًا- مواليد 2013 

توج فريق انبى بالمركز الأول ، فيما فاز فريق الداخلية بالمركز الثانى ، وحصد فريق فيوتشر المركز الثالث. 

 

ثانيا :مواليد 2012 

 

حصد فريق انبى المركز الأول ، بينما حقق فريق المصرى المركز الثانى ، و أحرز فريق بيراميدز المركز الثالث.

 

ثالثا : مواليد 2011

 

توج فريق الجونة بالمركز الأول، كما فاز فريق انبى المركز الثانى ، وحصد فريق المصرى المركز الثالث .

 

رابعا : مواليد 2010

 

احرز فريق بيراميدز المركز الأول ، بينما حصد فريق انبى المركز الثانى ، وحقق فريق المصرى المركز الثالث.

 

خامسا : مواليد 2009 

 

توج فريق انبى بالمركز الأول، بينما فاز فريق المقاولون العرب بالمركز الثانى ، وحصد فريق الداخلية المركز الثالث.

 

كما توج فريق انبى بالدرع العام للبطولة عقب تحقيقه 3 ميداليات ذهبية فى مراحل 2013 و 2012 و2009 وميداليتين فضيتين بمرحلتى 2011 و2010. 

 

وقد جاءت الجوائز الفردية كالتالى : 

 

مواليد 2013 

 

فاز محمود هيثم ( انبى) بكأس هداف البطولة ، فيما احرز عمر حمدى (انبى) كأس احسن لاعب ، وحصد احمد عبد الحليم ( الداخلية )  كأس أحسن حارس مرمى .

 

مواليد 2012 

 

حقق سيد سعد (انبى) كاس هداف البطولة ، وحصل طه السيد (انبى) على كاس احسن لاعب ، وحصد معاذ كريم ( المصرى) على كأس أحسن حارس مرمى. 

 

مواليد 2011 

 

فاز يوسف مصطفى ( الجونة ) بكاس هداف البطولة ، كما حصد أحمد سامى ( انبى ) كأس احسن لاعب ، واحرز عبد العليم عثمان كأس أحسن حارس مرمى .

 

مواليد 2010 

 

حصد احمد مصطفى (بيراميدز) كأس هداف البطولة ، وحقق زياد مسلم(انبى ) كأس أحسن لاعب ، وحقق محمد خيرى( بيراميدز) كأس أحسن حارس مرمى. 

 

مواليد 2009 

 

فاز محمود محفوظ  ( المقاولون العرب ) بكأس هداف البطولة ، فيما حقق مازن وائل ( المقاولون العرب ) كأس أحسن لاعب ، وحصد مصطفى أبو عايد ( انبى ) كأس أحسن حارس مرمى.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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