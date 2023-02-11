شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة نادى الصيد الودية السابعة عشرة لبراعم كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مساء اليوم بطولة نادى الصيد الودية السابعة عشرة لبراعم كرة القدم، والتى أقيمت منافساتها خلال الفترة من 5 – 10 فبراير، وشارك فى البطولة العديد من الأندية لمواليد 2013، 2012، 2011، 2010،2009 أبرزها الزمالك، بيراميدز، المقاولون العرب، وادى دجلة، أسوان، الداخلية ، الترسانة، إنبى، المصري، الجونة، سيراميكا ، فيوتشر، الانتاج الحربي، حدائق الأهرام، جزيرة الورد، القناة، دكرنس،H F C، نجوم المستقبل، المنصورة،الجونة،نادي 6 اكتوبر بجانب فرق الصيد ، بالدقى واكتوبر والقطامية وبورسعيد.

حضر حفل ختام البطولة المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادى الصيد و هانى عزت أمين الصندوق وهبة ممدوح عضو المجلس ، و محمد غباشى القائم باعمال المدير التنفيذى.

كما حضر المهندس عمرو الصادق نائب المدير التنفيذى للأنشطة الرياضية والدكتور احمد نبيه و محمد على نائبى مدير النشاط الرياضى ، والدكتور محمد على مدير النشاط الرياضى بفرع أكتوبر والدكتور سامح عبد المطلب مساعد مدير النشاط الرياضى بفرع اكتوبر والدكتور أحمد فرج الله مدير النشاط الرياضى بفرع القطامية .

جاءت نتائج البطولة كالتالى :

أولًا- مواليد 2013

توج فريق انبى بالمركز الأول ، فيما فاز فريق الداخلية بالمركز الثانى ، وحصد فريق فيوتشر المركز الثالث.

ثانيا :مواليد 2012

حصد فريق انبى المركز الأول ، بينما حقق فريق المصرى المركز الثانى ، و أحرز فريق بيراميدز المركز الثالث.

ثالثا : مواليد 2011

توج فريق الجونة بالمركز الأول، كما فاز فريق انبى المركز الثانى ، وحصد فريق المصرى المركز الثالث .

رابعا : مواليد 2010

احرز فريق بيراميدز المركز الأول ، بينما حصد فريق انبى المركز الثانى ، وحقق فريق المصرى المركز الثالث.

خامسا : مواليد 2009

توج فريق انبى بالمركز الأول، بينما فاز فريق المقاولون العرب بالمركز الثانى ، وحصد فريق الداخلية المركز الثالث.

كما توج فريق انبى بالدرع العام للبطولة عقب تحقيقه 3 ميداليات ذهبية فى مراحل 2013 و 2012 و2009 وميداليتين فضيتين بمرحلتى 2011 و2010.

وقد جاءت الجوائز الفردية كالتالى :

مواليد 2013

فاز محمود هيثم ( انبى) بكأس هداف البطولة ، فيما احرز عمر حمدى (انبى) كأس احسن لاعب ، وحصد احمد عبد الحليم ( الداخلية ) كأس أحسن حارس مرمى .

مواليد 2012

حقق سيد سعد (انبى) كاس هداف البطولة ، وحصل طه السيد (انبى) على كاس احسن لاعب ، وحصد معاذ كريم ( المصرى) على كأس أحسن حارس مرمى.

مواليد 2011

فاز يوسف مصطفى ( الجونة ) بكاس هداف البطولة ، كما حصد أحمد سامى ( انبى ) كأس احسن لاعب ، واحرز عبد العليم عثمان كأس أحسن حارس مرمى .

مواليد 2010

حصد احمد مصطفى (بيراميدز) كأس هداف البطولة ، وحقق زياد مسلم(انبى ) كأس أحسن لاعب ، وحقق محمد خيرى( بيراميدز) كأس أحسن حارس مرمى.

مواليد 2009

فاز محمود محفوظ ( المقاولون العرب ) بكأس هداف البطولة ، فيما حقق مازن وائل ( المقاولون العرب ) كأس أحسن لاعب ، وحصد مصطفى أبو عايد ( انبى ) كأس أحسن حارس مرمى.