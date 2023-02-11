شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: الزمالك قدم مباراة جيدة أمام بلوزداد رغم الخسارة ويجب أن نتحد لعودة الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن من حق جمهور الفريق الأبيض الحزن من الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري، مشددا على الجميع بضرورة الاتحاد معاً من أجل استعادة الثقة المفقودة.

وأضاف فيريرا، خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة، أنه محبط بسبب الأداء السيئ في بعض المباريات الماضية، مشيراً إلى أن الفريق الأبيض قدم مباراة جيدة اليوم الجمعة وكان بإمكانه التسجيل من خمسة فرص محققة، ولكن التوفيق غاب عن اللاعبين.

وكشف البروفيسور أن فريق الزمالك لم ينجح في هز شباك شباب بلوزداد اليوم بسبب انعدام الثقة عند اللاعبين مشدداً على ضرورة عودتها مرة أخرى من أجل استعادة المستوى المعروف عنهم، مشيراً إلى أن فريقه خسر بركلة جزاء مشكوك في صحتها

أكد فيريرا أن خسارة الفريق الأبيض على ملعبه أمر سيئ مشددا على أن فرصة صعود الفريق للدور التالي لا تزال قائمة، متابعاً: "عدت لقيادة الفريق مرة أخرى من أجل هدف واحد وهو مساعدة الإدرة الذي قام بعمل مشروع جيد ونجحنا في التتويج ببطولتي الدوري والكأس".

أوضح فيريرا أن مباريات جدول الدوري المصرى الممتاز لا تساعده، موضحاً أن الفريق الأبيض سيخوض مباراة أمام سموحة يوم الاثنين المقبل في الدوري ولن يكون هناك متسع من الوقت للاستعداد للقاء المريخ السوداني في الجولة الثانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ورد فيريرا على سؤال تأثر الفريق الأبيض برحيل إمام عاشور قائلاً: "الفريق خسر بعض المباريات في وجود إمام عاشور، ولا بد أن نكون متحدين في الفترة الحالية سواء لاعبين أو جهاز فني أو مسؤولين من أجل استعادة الثقة والانتصارات".

وخسر فريق الزمالك من شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة 1 / 0 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.