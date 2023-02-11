شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعود إلى التدريبات الإثنين استعدادا للداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى إلى التدريبات الجماعية يوم الإثنين المقبل بعد الراحة التي منحها زوران للاعبين، عقب مباراة أسوان، وذلك استعدادا لمواجهة الداخلية، خصوصا أن سيد البلد يرغي في استمرارا الانتصارات من أجل المنافسة على التواجد في المربع الذهبى وإسعاد الجماهير.

ويواجه الاتحاد السكندرى نظيره الداخلية في المباراة المقرر لها يوم الإثنين 20 فبراير الجارى على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ونجح فريق الاتحاد السكندري، في الفوز علي نظيره أسوان بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار افتتاح منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، ليصعد للمركز الرابع فى جدول الترتيب.

تقدم لفريق الاتحاد السكندري إبراهيم حسن في الدقيقة 51، وعزز تقدم فريق زعيم الثغر كريستيفاو مابولولو في الدقيقة 63 .

وشهدت المباراة حالتين طرد، حيث تم طرد اسلام جمال مدافع اسوان في الشوط الأول، فيما حصل هشام صلاح علي الكارت الأحمر قبل نهاية المباراة .

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة من 18 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.

ويحتل فريق أسوان المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة جمعها من 18 مباراة، حيث حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 8 مباريات، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفا.