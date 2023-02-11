شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يخضع لأشعة على اليد لتحديد حجم الإصابة أمام شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أشعة على اليد اليمنى بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى، وأدت لاستكماله المباراة مصابًا بسبب نفاد التبديلات.

ويجرى عواد الفحوصات الطبية اللازمة على اليد، لتحديد مدى الإصابة والعلاج الذى سيحتاج له اللاعب فى الفترة المقبلة، ليصبح جاهزًا للمشاركة مع فريقه.

وخسر فريق الزمالك من شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة 1 / 0 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد طارق - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد، خط الوسط: عمر جابر - أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي، خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - سيد عبد الله "نيمار".

وتواجد على مقاعد البدلاء.. محمد صبحي ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي.

فيما ضم تشكيل شباب بلوزداد كلاً من: حراسة المرمى: أليكسيس جويندوز، خط الدفاع: مختار بلخيتر - شعيب قداد - معوض حداد - يوسف أمين لعوافي، خط الوسط: حسام الدين مرازيق - زكريا دراوي - أكرم بوراس - محمد إسلام بكير، الهجوم: أناي إيوالا - ليونيل وامبا.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عز الدين دوخة وعبد الرحيم بورديم و أحمد أيت عبد السلام وحسين السلمي وأيمن بوجرة وميلود ربيعي وعبد المنعم شيخي ومحمد إسلام بالخير ومحمد فضيل بالخادم.