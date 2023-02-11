شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة غزل المحلة و المقاولون العرب في الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق المقاولون العرب من الفوز على نظيره غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد المحلة ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأحرز الأهداف لفريق المقاولون العرب عبد الرحمن "جبنة" فى الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، وعزز جوزيف أوتشايا بالهدف الثانى فى الدقيقة 63، وفى الدقيقة 90 +3 تمكن عمر سافيولا من تسجيل الهدف الثالث.

وبهذة النتيجة يحتل فريق المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 31 نقطة بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 26 محتلا المركز السابع.

وخاض فريق غزل المحلة بقيادة عبد الباقى جمال المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، إيهاب سمير ، محمود علاء ، هانى عادل .

خط الوسط .. أحمد النادرى ، خالد الاخميمى ، إبراهيما كونية .

الهجوم .. كريم مصطفى ، أحمد الشيخ ، جبريل أوروك .

بينما جاء تشكيل فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب يضم كلا من:

حراسة المرمى .. محمد أبو السعود .

خط الدفاع .. أحمد علاء ، فاروق نور الدين ، أحمد عيد ، جوزيف ينسون .

خط الوسط .. عبد الرحمن "جبنة"، أحمد شيمى، محمد مجلى ، لويس إدوارد .

الهجوم .. فادى فريد ، جون أوكلى .