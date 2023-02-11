بعد خسارة الزمالك أمام شباب بلوزداد.. طارق يحيى: جبنا آخرنا من اللاعيبة ولابد من وقفة

الشارقة - اميمة ياسر -

شن الإعلامي طارق يحيى، هجوما عنيفا على لاعبي الزمالك، عقب الهزيمة أمام نادي شباب بلوزداد، بهدف نظيف في مستهل مشوار الفارس الأبيض في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال طارق يحيى، خلال الاستديو التحليلي عبر قناة "الزمالك": "أنا مش عارف أقول إيه.. إنتوا جبتوا الآخر بتاعنا، ولازم وقفة مع اللاعيبة".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "ما يحدث من اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، لا يجب السكوت عليه، والجميع يتحمل مسؤولية ما حدث".

وواصل: "هل يعقل أن يمر نادي الزمالك بـ8 مباريات دون أن يحقق غير فوز واحد؟، الزمالك لم يفز إلا في مباراة واحدة في عام 2023".

وكان الزمالك قد حقق فوزا وحيدا منذ بداية العام الجاري 2023، أمام فيوتشر، في الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف.

يشار إلى أن الزمالك يقع في المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب شباب بلوزداد، والترجي التونسي، والمريخ السوداني.