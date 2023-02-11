الامارات | «بطولة السلم» تختتم بسباق الدراجات الصحراوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم اليوم الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام بتوجيهات وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل.

ويشهد اليوم الأخير إقامة السباق الصحراوي المفتوح «للهواة والمحترفين»، بمشاركة 227 درّاجاً من 30 جنسية، بينهم 205 هواة و22 محترفاً، فيما يبلغ عدد الفرق المشاركة 39 فريقاً، بينها 33 من الهواة وستة من المحترفين.

ويمتد مسار السباق لمسافة 50 كلم وسط محمية المرموم ومنطقة السلم في قلب أرياف وبراري دبي، ويتضمن تحديات متنوعة في الكثبان الرملية والصخرية، والبرك المائية.

وتبلغ الجوائز المالية للسباق 310 آلاف درهم، يحصل بطل المحترفين على 40 ألف درهم، و30 ألفاً للثاني، و20 ألفاً للثالث، والرابع 15 ألفاً، والخامس 10 آلاف، ومن السادس حتى الـ15 يحصل على 5000 لكل منهم. ويحصل بطل الهواة على 30 ألف درهم، والثاني 20 ألفاً، والثالث 15 ألفاً، والرابع 10 آلاف، والخامس 7500 درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي، في تصريح صحافي: «ختام النسخة السابعة سيكون حافلاً بالتحديات التي تجمع بين قوة التحمل البدني والمهارة في قيادة الدراجة على مسارات ذات أرضيات مختلفة».

وأضاف: «حرصنا في الموسم السابع على غرار المواسم التي سبقته على مواصلة التنوع في أنواع السباقات، وإقامة أكبر عدد لتشمل جميع الفئات من الجنسين وبمختلف القدرات والتخصصات».