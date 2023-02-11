الامارات | العين والجزيرة في «كلاسيكو المتعة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق العين في الساعة 20:15 من مساء اليوم ضيفه الجزيرة على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في مواجهة يدخلها الجانبان برغبة الفوز فقط للاقتراب أكثر من الصدارة، وتتزامن المباراة مع المعنويات العالية لمهاجم أصحاب الارض، الدولي التوغولي لابا كودجو، الذي وقع أول من أمس عقداً طويل الأمد مع الفريق، ليستمر بذلك في مطاردة الألقاب الجماعية وتحطيم الأرقام الفردية، إذ يملك 75 هدفاً في الدوري وتفصله 11 هدفاً فقط عن معادلة ماجد العويس ثالث الهدافين التاريخيين.

ويملك «الزعيم» حامل اللقب في رصيده 28 نقطة، ويدخل مباراة اليوم بعد سبع مواجهات متتالية في المسابقة لم يتذوق خلالها طعم الخسارة (4 انتصارات و3 تعادلات)، كما أن الفريق يمر بحالة من الاستقرار، خصوصاً في الجانب الدفاعي الذي كان أضعف الخطوط في بداية الموسم، لكن الأسلوب الجماعي في الدفاع بمشاركة لاعبي الوسط قلل من الهجمات الخطرة.

وقال مدرب أصحاب الأرض، الاوكراني سيرجي ريبروف، في المؤتمر الصحافي قبل المباراة، إنه التوازن بين خطوط الفريق بدا واضحاً، وأضاف: «اللاعبون شعروا بالقلق تجاه الأخطاء الدفاعية وبدأوا بمساعدة بعضهم بعضاً، وأصبح الفريق مختلفاً مقارنة ببداية الموسم، وهذا ما أسعى إلى تحقيقه، وهو يوضح مدى أهمية ذلك بالنسبة للفريق ككل».

في المقابل، يدرك لاعبو فريق الجزيرة الذين في رصيدهم 27 نقطة، أن الانتصار في لقاء اليوم يعني تعزيز حظوظهم في المنافسة على اللقب والبقاء قريبين من أندية الصدارة، ويعول الفريق على الصفقات الجديدة التي أبرمها أخيراً، في مقدمتها التعاقد مع هداف بطولة دورة كأس الخليج، العراقي أيمن حسين.