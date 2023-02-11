الامارات | «الإمبراطور» يؤرق دبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف دبا الفجيرة عند الساعة 17:30 من مساء اليوم ضيفه الوصل ضمن الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين، أملاً في التقدم خطوة للأمام لاسيما أنه يحتل المركز الأخير برصيد أربع نقاط، فيما يحتل «الإمبراطور» المركز الرابع برصيد 29 نقطة وعينه على مواصلة نتائجه الإيجابية والاستمرار في المنافسة على اللقب.

وتعتبر المباراة ذات أهمية كبيرة للفريقين حيث يتطلع النواخذة ومدربه المواطن حسن العيدروس لتحقيق نتيجة إيجابية غابت عنه منذ أربع مباريات خسرها أمام شباب الاهلي والجزيرة والظفرة والشارقة، في مباراة في غاية الصعوبة، وهو يواجه الثلاثي المميز علي صالح وفابيو ليما والارجنتيني شانكلاي.

في المقابل، يبحث الوصل عن تحقيق مكاسب عدة أبرزها الفوز والاستمرار في المنافسة ونيل ثلاث نقاط ليست صعبة، ورد الاعتبار للتعادل الذي فرضه عليه دبا الفجيرة في الدور الأول للدوري، حيث يدرك الوصل أن فوزه في المباراة سيصل به للنقطة 32، وسيصل لمركز أفضل من مركزه الحالي بينما سيقود فوز دبا الفجيرة الى إنعاش موقفه الحالي بتقليص فارق النقاط بينه وبين المراكز التي تؤمن البقاء.

وتواجه الفريقان في دوري المحترفين في 11 مباراة، فاز الوصل في سبعة منها مقابل تعادل واحد وثلاثة انتصارات لدبا الفجيرة.