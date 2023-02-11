الامارات | كلباء إلى نصف نهائي كأس الإمارات لكرة الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق اتحاد كلباء إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الإمارات لكرة الصالات، بفوزه على مضيفه الحمرية بهدفين نظيفين سجلهما حمد حسن، والبرازيلي إدكارلوس سيلفا، ليصبح رصيد «النمور» ست نقاط بالمركز الأول، فيما ودع الحمرية البطولة.

وفاز الشارقة على ضيفه دبا الحصن 5-2، مستعيداً حظوظه بالتأهل في حين تأجل موقف دبا الحصن للجولة المقبلة، وسجل لـ«الملك» اللاعب البرازيلي إيغور فريتاس «هدفين»، ومواطنيه فيليب جوميس «هدفين» وميغويل كينجي، وأحرز لدبا الحصن البرازيليان ناثان دي ميلو ولويس راموس.

وتعادل خورفكان مع البطائح بهدفين لكل منهما، ليصبح رصيد الثاني أربع نقاط بالمركز الثاني، مقابل خورفكان نقطة واحدة في المركز الثالث، وسجل هدفي البطائح عبدالله الخمري، ولخورفكان البرازيلي نونيس وخالد الشوكة.