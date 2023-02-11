الامارات | رحلات مجانية لجمهور ماراثون دبي إلى «إكسبو».. المترو يعمل الساعة الـ 4 فجراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي الدولي استمرار فتح باب التسجيل في الحدث الكبير الذي يقام صباح الغد، ويستمر حتى التاسعة مساء، حرصاً على مشاركة أكبر عدد من المتسابقين، وسط توقعات كبيرة بمشاركة الآلاف من المقيمين والرياضيين القادمين من خارج الدولة بينهم أبطال عالميون.

وكشف المنظمون أن بطلي سباق الجري للمحترفين للرجال والسيدات سيحصلان على 80 ألف دولار لكل منهما (نحو 300 ألف درهم إماراتي)، كما شددوا على تجهيز نحو 20 ألفاً من مواقف السيارات لاستقبال المشاركين والجماهير التي ستتابع الحدث من أرض الحدث، إلى جانب مترو دبي الذي سيعمل من الرابعة فجراً لنقل الجماهير بالمجان لموقع الماراثون في إكسبو.

ويعود ماراثون دبي، أحد أبرز الأنشطة الرياضية السنوية التي تشهدها دبي بقوة، بمسار جديد ليبدأ من مدينة إكسبو دبي.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة المنظمة أمس: «فخورون بأن نواصل دعم ماراثون دبي العالمي، الذي دخلنا في العد التنازلي للنسخة 22 لتحقيق نجاح جديد، ويكون أحد أسرع وأقوى سباقات ماراثون في العالم».

وأضاف: «يكتسب ماراثون دبي طابعاً مميزاً هذا العام، كونه يقام في مدينة إكسبو التي استضافت العالم في (إكسبو 2020 دبي) أكبر حدث عالمي في جميع مجالات الحياة، وهي تعد أكثر مكان تطبيقاً للاستدامة في كل تفاصيلها لتتوافق مع (عام الاستدامة) الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تحت شعار اليوم للغد».

وتابع: «يعد ماراثون دبي أحد أبرز الأنشطة الرياضية ليس على مستوى الدولة ولا الشرق الأوسط وآسيا فقط، إنما على صعيد العالم فهو حدث عالمي بكل المقاييس، يجسد ماراثون دبي روح التآلف والتعارف بمشاركة عشرات الآلاف من مختلف دول العالم، وجميع الجنسيات والمستويات البدنية من المحترفين والمتمرسين والهواة، يتقدمهم أبطال العالم في رياضة الجري».

وأكمل: «كما هو عهدنا دائماً، فقد حرصت جميع المؤسسات الوطنية على دعم الحدث وتوفير سبل النجاح له، فبالإضافة إلى تعاون مجلس دبي الرياضي مع اللجنة المنظمة، فقد كرست شرطة كل جهودها ونخبة كوادرها الوطنية لدعم تنظيم الحدث، وتوفير الانسيابية والأمان لجميع المشاركين».

وقال: «هذا الدعم الكبير الذي قدمته هيئة الطرق والمواصلات، التي وفرت كل سبل الدعم للجماهير وللمشاركين، ومن بينها تقديم رحلات مجانية لكل المشاركين والجمهور إلى منطقة إكسبو، وتقديم موعد سير القطارات، ليبدأ عند الرابعة صباحاً، كما تم تخصيص نحو 20 ألف موقف لسيارات المشاركين نقدره ونثمنه، ونحن على ثقة بأن جميع المشاركين في هذه النسخة، سيعودون إلى أهلهم وأحبتهم محملين بكثير من الذكريات عن هذه التجربة الفريدة التي تربط بين فخامة المكان واسمه الكبير، وكذلك بين اسم ومكانة الماراثون على خريطة الرياضة العالمية».

بدوره، قال المنسق العام للماراثون أحمد الكمالي: «يسعدني أن أكون معكم لسنة جديدة لنحقق النجاح معاً في النسخة الـ22، فهذا الحدث موجود بقوة بفضل دعم القيادة الرشيدة، وكل المؤسسات الحكومية التي دعمت الحدث، وذللت كل الصعوبات حتى يصل هذا السباق إلى هذه المكانة الدولية، واليوم نستعد لإقامة السباق في أهم بقعة في العالم التي استضافت أكثر من 25 مليون زائر بنجاح في (إكسبو دبي 2020)».

أما مدير السباق بيتر كونيرتون، فقال إنه «عندما تمت دعوتهم لنقل الحدث إلى إكسبو سيتي دبي، علمنا أنه سيكون تحدياً لوجستياً كبيراً». وقال: «لقد قضى مسؤولو إدارة المرور والمسار لدينا العديد من الليالي الطويلة في إنشاء مسار يضم مدينة إكسبو دبي والمناطق المحيطة بها، في حين سيكون خط النهاية مفهوماً جديداً تماماً، نأمل أن يستمتع به المتسابقون».

سعيد حارب:

• «جميع المؤسسات الوطنية حرصت على دعم الحدث وتوفير سبل النجاح له».

أحمد الكمالي:

• «السباق سيقام بأهم بقعة في العالم التي استضافت أكثر من 25 مليون زائر بنجاح».