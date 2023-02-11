الامارات | دبا الحصن يطمع بنقاط «سيتي» في دوري «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد ملاعب الهواة عند الساعة 17:20 من مساء اليوم انطلاق منافسات الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة أربع مباريات، يلتقي خلالها دبا الحصن «ثالث الترتيب» برصيد 38 نقطة مع «سيتي» صاحب الـ13 نقطة في مباراة يتطلع فيها دبا الحصن لتحقيق الفوز والبقاء في دائرة المنافسة، بينما يحتاج ضيفه «سيتي» أي نقطة للابتعاد عن خطر الهبوط.

ويلتقي في التوقيت نفسه مصفوت (32 نقطة) مع مسافي (23 نقطة)، وتعد المواجهة مهمة لأصحاب الأرض لاستعادة نغمة الانتصارات، ودخول مربع المنافسة مجدداً، فيما يبحث مسافي عن العودة إلى واجهة النتائج الإيجابية بعد خسارتين متتاليتين.

ويتقابل الجزيرة الحمراء (28 نقطة) مع الرمس (24 نقطة)، وبينونة (12 نقطة) مع فرسان هسبانيا (6 نقاط).