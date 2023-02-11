الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
دبا - الوصل 17:30
البطائح - بني ياس 17:30
العين - الجزيرة 20:15
كأس العالم للأندية
الهلال - ريال مدريد 23:00
فلامينغو - الأهلي 19:30
دوري أبطال إفريقيا
ماميلودي - الهلال 17:00
بيترو أتلتيكو - القبائل 17:00
الترجي - المريخ 20:00
وست هام - تشيلسي 16:30
أرسنال - برينتفورد 19:00
ليستر سيتي - توتنهام 19:00
ليتشي - روما 21:00
الدوري الألماني
ميونيخ - بوخوم 18:30
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