اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

دبا - الوصل 17:30

البطائح - بني ياس 17:30

العين - الجزيرة 20:15

كأس العالم للأندية

الهلال - 23:00

فلامينغو - الأهلي 19:30

دوري أبطال إفريقيا

ماميلودي - الهلال 17:00

بيترو أتلتيكو - القبائل 17:00

الترجي - المريخ 20:00

وست هام - 16:30

أرسنال - برينتفورد 19:00

ليستر سيتي - توتنهام 19:00

ليتشي - روما 21:00

الدوري الألماني

ميونيخ - بوخوم 18:30

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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