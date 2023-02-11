الامارات | تاعرابت يسعد النصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق النصر فوزاً صعباً، أمس، على ضيفه خورفكان بهدف دون مقابل سجله النجم المغربي عادل تاعرابت، ضمن الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع النصر رصيده إلى 14 نقطة، ويبتعد قليلاً عن مراكز الهبوط بفارق سبع نقاط عن الظفرة. في المقابل، ظل فريق خورفكان برصيده السابق 16 نقطة.

ونجح تاعرابت في إحراز هدف النصر الوحيد في المباراة بالدقيقة 69، بعد مباراة متوسطة المستوى من الفريقين. وكان النصر الفريق الأكثر سيطرة ووصولاً للمرمى، حيث سنح للاعبيه عدد من الهجمات الخطرة أهمها في الشوط الأول لريان مينديز المنفرد تماماً، ولكنه أضاع الكرة بغرابة.