الامارات | كلباء يعمق أزمة نتائج الظفرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ازدادت وضعية فريق الظفرة صعوبة للبقاء في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما سقط أمس، على ملعبه وبين جماهيره أمام ضيفه كلباء بهدفين دون ردّ في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين. وبعد شوط أول سلبي نجح الإيطالي دانييل بيسا في تسجيل الهدف الأول من متابعة عرضية سلطان الأميري، سددها مباشرة داخل المرمى «74».

وعمق حبيب الفردان جراح أصحاب الأرض بتسجيله الثاني من مجهود فردي مميز، ليرفع كلباء رصيده إلى 24 نقطة، فيما تجمد رصيد الظفرة عند سبع نقاط، وبات قريباً من الهبوط. وجاءت المباراة فقيرة فنياً رغم أفضلية نسبية لكلباء.