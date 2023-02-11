الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرصة

اتهم لاعب صاعد في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، مسؤولاً إدارياً في النادي، بإهدار فرصته للانضمام إلى أحد الأندية الكبيرة، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية!

صفقات

قال مغرّدون على «تويتر» إن الصفقات التي عقدها أحد أندية المحترفين، بضم عدد من اللاعبين إلى صفوفه، يمكنها إحداث الفارق بعد تراجع نتائج الفريق أخيراً، على الرغم من أنها جاءت متأخرة.

وكلاء

قال مدرب فريق في إحدى المسابقات المحلية، إنه اضطر إلى ترك هاتفه المتحرك بعيداً عن متناول اليد، لتفادي كثرة الاتصالات الواردة من وكلاء الأعمال، وبالتالي لم يتمكن من الرد على اتصالات مهمة.

حرّاس

استبعد نادي دبا الحصن حارسي مرمى الفريق الأول، أمجد نزار ومايد صلاح، خلال فترة الانتقالات الشتوية، واستعان باثنين آخرين، هما رائد رضا عيدان وسهيل الشامسي، وذلك في خطوة لتقوية مركز حراسة المرمى.

تصريحات

فضّل مدرب في لعبة فردية عدم الإدلاء بتصريحات إعلامية في بطولة دولية أقيمت أخيراً، على الرغم من اختياره أفضل مدرب في البطولة، دون أن يوضح سبب ذلك.

مقاعد

يفكر الجهاز الفني لأحد أندية دوري أدنوك في وضع حارس المرمى الذي لعب كل المباريات الماضية في الدوري على مقاعد البدلاء، بسبب الهفوات التي ارتكبها في المباريات الماضية، والتي تسببت في استقبال شباكه العديد من الأهداف.

ساعة

ظهر حارس مرمى أحد أندية دوري أدنوك، وهو يرتدي ساعة رقمية تحت قميصه لرصد توقيت المباراة، دون أن يكتشفها حكم الساحة الذي أدار تلك المباراة.

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