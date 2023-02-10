«أريد إجابة واضحة».. فيريرا بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد يتحدث عن: الصفقات الجديدة وإمام عاشور وسبب عودته لـ الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على خسارة الفارس الأبيض أمام شباب بلوزداد الجزائري، في مستهل دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لعبنا مباراة جيدة ولكن على مدار ما يحدث خلال الفترة الماضية الأمور ليست سعيدة، هزمنا بركلة جزاء مشكوك فيها ونحن نعيش فترة صعبة للغاية."

وأضاف المدرب البرتغالي: "عدت من أجل تكملة المسيرة مع الزمالك، وبهدف واحد فقط من أجل مساعدة رئيس النادي وأمير مرتضى بسبب المشروع المميز، وأعمل على تحسين الأداء، وكان لا بد أن أصرح بذلك بعد سماع غضب الجماهير ولهم كل الحق."

وتابع: "هذا هو وقت تحدي الجميع وراء النادي من جانب رئيس النادي وأمير مرتضى إداريًا، ونحن فنيين ولاعبين، وأيضا الجماهير."

وواصل فيريرا: "كنت محبطا من المباريات التي نقدم فيها أداءً سيئًا، ولكن اليوم قدمنا أداء جيدا، ولكن لم يكن هناك توفيق علاوة على الظروف الأخرى من الإصابات وعدم تركيز بعض اللاعبين."

وأكمل: "نحتاج إلى زيادة الثقة لدى اللاعبين، وعدم الضغط عليهم من أجل عودة اللاعبين مرة أخرى لمستواهم، وبخاصة أنهم بدأوا يعودون مرة أخرى لمستواهم."

وقال فيريرا: "حابب أوضح لرئيس النادي وأمير مرتضى أني جئت من أجل المساعدة، وقادرون على العودة مرة اخرى سريعا، وأوضح آخر خسارة الفريق ليست بسبب عدم وجود إمام عاشور، وبخاصة أن اللاعب شارك في مباريات وخسرنا، ولكن الأمور في المجمل صعبة."

وعن رحيل إمام عاشور، قال فيريرا: "اتدفع فيه 3 ملايين دولار عشان كدا مشي.. وعاوز أسأل سؤال هل حد عنده إجابة عن عدم قيد الصفقات الجديدة، إلى الآن لا أعرف السبب الحقيقي."

وأضاف: "الزمالك حقق بطولتي دوري الموسمين الماضيين ولم نوفق في بطولة دوري الأبطال، وتصدرنا الدوري إلى مباراة أسوان، الأزمة حاليا ليس سببها أمر واحد ولكن عديد من الأمور وتعمل إدارة النادي حاليا على حلها."

واختتم فيريرا تصريحاته قائلاً:"القادم صعب سوف نواجه سموحة في الإسكندرية، وبعدها نتوجه إلى ليبيا لمواجهة المريخ، ولا أعرف لماذا هذا الضغط، ولكن علينا العمل فقط من أجل العودة مرة أخرى."