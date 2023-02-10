الامارات | الزمالك يسقط أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سقط الزمالك المصري أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري صفر-1 على ملعب القاهرة الدولي اليوم، في افتتاح منافسات المجموعة "الحديدية" الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بشكلها الحديث والـ59 منذ إطلاقها. سجل هدف شباب بلوزداد الكاميروني ليونيل وامبا (57 من ركلة جزاء). وتصدر شباب بلوزداد، بطل الجزائر في المواسم الثلاث الأخيرة والساعي الى لقب قاري أول في تاريخه، المجموعة برصيد 3 نقاط، بانتظار مواجهة الترجي التونسي والمريخ السوداني السبت على ملعب "حمادي العقربي" في رادس، فيما تقبع الزمالك في قاع الترتيب.

ويمر الزمالك، بطل الدوري في الموسمين الماضيين، بمرحلة انعدام توازن اثر نتائج متواضعة في الآونة الأخيرة في الدوري اذ حقق فوزاً يتيماً في مبارياته السبع الأخيرة، وآخرها خسارة مذلة أمام فاركو بثلاثية نظيفة الاثنين الماضي في المرحلة السابعة عشرة ما أدى إلى تراجعه في الترتيب الى المركز الرابع.

ويتطلع فريق "القلعة البيضاء" الى لقبه السادس قارياً والأول منذ 2002، ولا سيما أن مسابقة دوري الأبطال ستتحول الى أولوية للفريق بعد توسع الفارق مع خصمه التقليدي الأهلي متصدر الدوري وبالتالي تقلص حظوظه في الاحتفاظ باللقب.