صدمة جديدة للزمالك بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لصدمة جديدة، وذلك بعد خسارته أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري في افتتاحية دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتلقى الزمالك الخسارة الأولى في مستهل مشواره ببطولة إفريقيا، أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي مساء الجمعة.

وتسبب فوز المقاولون العرب على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ18 في تراجع الزمالك مركزا جديدا في جدول ترتيب الدوري المصري.

وبفوز المقاولون العرب على المحلة، تراجع الزمالك إلى المركز السادس برصيد 29 نقطة بعد خوضه 17 لقاء ونجح في الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر في 4 مباريات ونجح لاعبيه في تسجيل 25 هدفا وسكن مرماه 16 هدفا.