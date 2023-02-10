الزمالك يواصل نتائجه السيئة ويخسر من شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - تلقى الزمالك خسارة من ضيفه شباب بلوزداد الجزائري، بهدن دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

وسجل ليونيل وامبا لاعب شباب بلوزداد هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد طارق - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد

خط الوسط: عمر جابر - أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - سيد عبد الله "نيمار"

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