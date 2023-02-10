ميسي على رأس القائمة الثلاثية النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى العالم 2022

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب فى العالم 2022، وضمت كلا من، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله كيليان مبابي فى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني.

كما ضمت القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب فى العالم 2022 كلا من: مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، ونظيره في ريال مدريد كارلو أنشيلوتي والمدير الفني لنادي مانشستر سيتي بيب جوارديولا.

وتعتبر جوائز ذا بيست أو الأفضل، سنوية يُقدّمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل اللاعبين والمدربين في كرة القدم للعام المُنتهى.

وسيتم توزيعها على هامش حفل جوائز "ذا بيست"، المقرر إقامتها 27 فبراير الجاري.