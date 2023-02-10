شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر من شباب بلوزداد 1 / 0 فى الجولة الأولى من مجموعات دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق الزمالك من شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة 1 / 0 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

أحداث الشوط الأول

وشهدت أول 10 دقائق سيطرة واستحواذ من فريق شباب بلوزداد وسط تراجع وتأمين دفاعى من الزمالك، ومع الدقيقة 11 تجرأ الفريق الأبيض وبدأ فى مهاجمة الفريق الجزائرى، وحصل على خطأ من على حدود منطقة الجزاء بعد إعاقة سيف الجزيرى.

فى الدقيقة 12 نفذ أحمد زيزو الكرة الثابتة إلا إنها مرت أعلى مرمى أليكسيس جويندوز، لتمر أول 15 دقيقة بالتعادل السلبى بين الفريقين.

فى الدقيقة 17 هدد عمر جابر مرمى شباب بلوزداد بكرة كادت أن تسكن شباك الفريق الجزائرى، قبل أن تتحول لضربة ركنية، وفى الدقيقة 29 حصل شباب بلوزداد على خطأ من الجانب الأيمن لمرمى محمد عواد، بعد ارتكاب محمد طارق خطأ، ونجح فى انقاذه بعد تنفيذ الكرة، وحولها لكرة ركنية.

وفى الدقيقة 35 سدد أحمد زيزو كرة مباغتة نجح حارس المرمى فى الامساك بها بسهولة، بعدها واصل الزمالك الضغط فى محاولة لتسجيل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، وجاءت معظم الهجمات عن طريق عمر جابر وأحمد زيزو وسيد نيمار.

أحداث الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى اتيحت فرصة للزمالك عن طريقة تمريرة سحرية من أحمد فتوح لسيد نيمار، الذى مر بالكرة بعرض مرمى شباب بلوزداد، ثم مررها لأحمد زيزو الذى سدد الكرة بعيدًا عن المرمى.

وفى الدقيقة 54 قطع عمر جابر شوطًا كبيرًا بكرة مر بها من دفاعات الفريق الجزائرى، ومررها بالعرض إلا إنها لم تجد من يسكنها فى الشباك.

وارتدت الكرة سيرعة من شباب بلوزداد، وحصل الفريق الجزائرى على ضربة جزاء فى الدقيقة 55 بعدما ارتطمت الكرة فى يد نبيل دونجا، ليتلقى البطاقة الصفراء، وسجل منها ليونيل وامبا، هدف التقدم لفريقه.

فى الدقيقة 62 أجرى فيريرا تبديلان بخروج سيد نميار ومحمد طارق، ودخل يوسف أسامة نبيه ومصطفى شلبى، فى الدقيقة 72 أجرى فيريرا التبديل الثانى بخروج عمر جابر ونزول محمد أشرف روقا.

وفى الدقيقة 79 خرج أحمد فتوح ودخل محمد عبد الشافى، ومع الدقيقة 80 كاد شباب بلوزداد أن يسجل الهدف الثانى إلا إن عواد تألق وتصدى للكرة وحولها لضربة ركنية، وفى الدقيقة 87 تعرض محمد عواد للإصابة بعد تدخل مع لاعب الفريق الجزائرى، واستكمل عواد المباراة مصابًا فى يده اليمنى.

وأهدر نبيل عماد دونجا فرصة هدف محقق بعد تسديدة بالرأس من كرة عرضية مررها أحمد زيزو فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

تشكيل الفريقين

ضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد طارق - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد، خط الوسط: عمر جابر - أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي، خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - سيد عبد الله "نيمار" .

وتواجد على مقاعد البدلاء.. محمد صبحي ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي.

فيما ضم تشكيل شباب بلوزداد كلاً من.. حراسة المرمى: أليكسيس جويندوز، خط الدفاع: مختار بلخيتر - شعيب قداد - معوض حداد - يوسف أمين لعوافي، خط الوسط: حسام الدين مرازيق - زكريا دراوي - أكرم بوراس - محمد إسلام بكير، الهجوم: أناي إيوالا - ليونيل وامبا.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عز الدين دوخة وعبد الرحيم بورديم و أحمد أيت عبد السلام وحسين السلمي وأيمن بوجرة وميلود ربيعي وعبد المنعم شيخي ومحمد إسلام بالخير ومحمد فضيل بالخادم.