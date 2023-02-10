شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل لاعبو الزمالك استاد القاهرة الدولى استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى في دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة المقرر لها السادسة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا في لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن أول ثلاث نقاط.

ويضم تشكيل الزمالك فى المباراة كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمد طارق - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد خط الوسط: عمر جابر - أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - سيد عبد الله "نيمار"

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على شباب بلوزداد بحثاً عن انطلاقة قوية بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا فضلاً عن رغبة الفارس الأبيض في إسعاد جماهيره وتصحيح المسار تعويضاً لهم عن النتائج المتراجعة في مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وعكف فيريرا المدير الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود على دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق الجزائرى من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف فريق بلوزداد لانتزاع أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات.

وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على الفريق الجزائرى ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف الفريق الجزائرى محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم،أو الوقوع في الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب في استقبالهم الأهداف وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.