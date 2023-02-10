شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يوزع "شيكولاتة" على لاعبى الأهلى بعد صلاة الجمعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، "شيكولاتة" على لاعبى الفريق عقب إداء صلاة الجمعة، وذلك قبل مواجهة فلامنجو البرازيلي غدا، وذلك خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية للأهلى على تويتر.

وفى اسياق ذاته، كثف الجهاز الفنى للنادى الاهلى، بقيادة مارسيل كولر، جلساته النفسية مع لاعبى المارد الأحمر قبل مواجهة فلامنجو البرازيلى بهدف تجهيزهم لتخطى عقبة الخسارة من ريال مدريد برباعية مقابل هدف فى المباراة الأخيرة بكأس العالم للأندية، لاسيما بعدما قدم الأهلى مباراة جيدة ولكن افتقد التركيز فى الحظات الأخيرة من عمر اللقاء لتمنى شباكه بهدفين متتالين تسببا فى خروج النتيجة بهذا الشكل.

وطالب كولر لاعبى الأهلى بنسيان أحداث مباراة ريال مدريد، مؤكداً أن فلامنجو ليس بالمنافس السهل وأن طريق التتويج بالبرونزية لا يزال صعباً.

وأنهى فريق الأهلي مرانه ظهر اليوم، الجمعة، على الملعب الفرعي باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب استعداداته لمباراة فلامنجو البرازيلي فى مونديال الأندية، وحرص اللاعبون والجهاز الفني والإداري على بدء المران بقراءة الفاتحة فى أرض الملعب قبل انطلاق فقرات المران الجماعى.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني باللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مواجهة فلامنجو البرازيلي غدًا، والتأكيد على التركيز والعمل بجدية من أجل الفوز على بطل البرازيل غداً والفوز بالميدالية البرونزية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.